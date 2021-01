METEO Italia. Ondata di MALTEMPO con piogge, temporali, vento e neve (Di venerdì 29 gennaio 2021) METEO SINO AL 4 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Passato il freddo dei giorni scorsi, l’Italia è interessata da un flusso di correnti miti oceaniche che veicolano varie perturbazioni. Una di queste sta portando locali condizioni d’instabilità, con una recrudescenza della neve sulle Alpi, ma a quote alte. Piovaschi vanno poi ad interessare alcune aree tirreniche del Centro-Sud. Dopo il transito di questo fronte, ci sarà ancora l’anticiclone, relegato alle basse latitudini mediterranee, che proverà timidamente a rimontare sull’Italia. Sarà però un tentativo infruttuoso, in quanto già nel corso di sabato una nuova perturbazione punterà l’Italia. Questo sistema frontale sarà più organizzato, legato ad una profonda depressione atlantica previste affondare sul Mediterraneo. L’anticiclone verrà così ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 29 gennaio 2021)SINO AL 4 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Passato il freddo dei giorni scorsi, l’è interessata da un flusso di correnti miti oceaniche che veicolano varie perturbazioni. Una di queste sta portando locali condizioni d’instabilità, con una recrudescenza dellasulle Alpi, ma a quote alte. Piovaschi vanno poi ad interessare alcune aree tirreniche del Centro-Sud. Dopo il transito di questo fronte, ci sarà ancora l’anticiclone, relegato alle basse latitudini mediterranee, che proverà timidamente a rimontare sull’. Sarà però un tentativo infruttuoso, in quanto già nel corso di sabato una nuova perturbazione punterà l’. Questo sistema frontale sarà più organizzato, legato ad una profonda depressione atlantica previste affondare sul Mediterraneo. L’anticiclone verrà così ...

Allerta_Meteo : Si ricorda il Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 29/01/2021 diramato dal @DPCgov ieri 28/01/… - CentroMeteoITA : #METEO: arriva il #MALTEMPO in #ITALIA, ulteriore rincaro nel WEEKEND - infoitinterno : Le previsioni meteo per l’Italia del 29 gennaio, torna il maltempo: ecco dove - infoitinterno : Le previsioni meteo per l'Italia del 29 gennaio | torna il maltempo | ecco dove -