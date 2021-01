Meteo Febbraio: GELO RUSSO, il grande evento è possibile. Ultime novità (Di venerdì 29 gennaio 2021) Grandi manovre invernali si scorgono nel corso della prima parte di Febbraio. L’Europa potrebbe tornare obiettivo di nuove colate gelide di provenienza artico-siberiana, in base alla tendenza a 7-10 giorni prospettata dai centri di calcolo, chiaramente suscettibile di ampie correzioni. L’accumulo del GELO sulla parte nord ed est dell’EuropaUn grande serbatoio gelido si andrà ad accumulare sulle regioni settentrionali ed orientali del Continente, oltre che sul comparto RUSSO-asiatico. I principali centri Meteo evidenziano ampie possibilità che questa massa d’aria gelida possa trovare una valvola di sfogo per espandersi verso nord e verso sud. Prima che l’inverno torni a fare la voce grossa, l’evoluzione Meteo più nell’immediato sarà caratterizzata da una vivace attività atlantica ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Grandi manovre invernali si scorgono nel corso della prima parte di. L’Europa potrebbe tornare obiettivo di nuove colate gelide di provenienza artico-siberiana, in base alla tendenza a 7-10 giorni prospettata dai centri di calcolo, chiaramente suscettibile di ampie correzioni. L’accumulo delsulla parte nord ed est dell’EuropaUnserbatoio gelido si andrà ad accumulare sulle regioni settentrionali ed orientali del Continente, oltre che sul comparto-asiatico. I principali centrievidenziano ampie possibilità che questa massa d’aria gelida possa trovare una valvola di sfogo per espandersi verso nord e verso sud. Prima che l’inverno torni a fare la voce grossa, l’evoluzionepiù nell’immediato sarà caratterizzata da una vivace attività atlantica ...

