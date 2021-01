Meteo di Marzo più cattivo che mai per i cambiamenti climatici

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 29 gennaio 2021)esplosivo a causa dei.Potrebbe cominciare tutto in febbraio, si potrebbero gettare le basi per un“folle”, per uncattivissimo dal punto di vistaclimatico. Mai come quest’anno è tutto indirizzato verso una fredda e nevosa Primavera. I vari pattern atmosferici, in primis La Nina, sembrano intenzionati a condurci all’interno di un trimestre insolito. Magari non maggio, ma occhio ad aprile e soprattutto a. In molti lo snobbano: perché le giornate sono più lunghe, perché il sole è più alto sull’orizzonte, perché questo perché quello fatto sta che è un mese spesso accantonato. Sbagliato, la storiarologica insegna che quando ci si mette può essere. ...