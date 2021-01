Mercato San Severino, nasce l’angolo per gli incontri protetti (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiÈ ospitato nella casa comunale, il Palazzo Vanvitelli, a Mercato San Severino, l’angolo per gli incontri protetti, inaugurato ieri nel centro della Valle dell’Irno guidato dal sindaco Antonio Somma. Si tratta di un luogo che nasce dall’esigenza di garantire un ambiente neutro, a misura di bambino, che riprenda le caratteristiche dell’habitat domestico (pareti colorate, giochi, ecc.) e nella quale il minore possa esprimersi e rapportarsi agli adulti sotto il continuo monitoraggio di un team di esperti. l’angolo per gli incontri protetti permetterà al minore di ricostruire relazioni con i genitori o altre figure parentali, di essere seguito nella ricostruzione del legame con il genitore, e di favorire il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiÈ ospitato nella casa comunale, il Palazzo Vanvitelli, aSanper gli, inaugurato ieri nel centro della Valle dell’Irno guidato dal sindaco Antonio Somma. Si tratta di un luogo chedall’esigenza di garantire un ambiente neutro, a misura di bambino, che riprenda le caratteristiche dell’habitat domestico (pareti colorate, giochi, ecc.) e nella quale il minore possa esprimersi e rapportarsi agli adulti sotto il continuo monitoraggio di un team di esperti.per glipermetterà al minore di ricostruire relazioni con i genitori o altre figure parentali, di essere seguito nella ricostruzione del legame con il genitore, e di favorire il ...

È ospitato nella casa comunale, il Palazzo Vanvitelli, a Mercato San Severino, l’angolo per gli incontri protetti, inaugurato ieri nel centro della Valle dell’Irno guidato dal sindaco Antonio Somma. S ...

San Marino. A.C. Libertas sull’inizio del Campionato Nazionale Sammarinese

Il Consiglio Direttivo della A.C. Libertas ha appreso con compiacimento la volontà da parte del Governo, su proposta del Segretario di Stato per lo Sport, di dare nuovamente corso al “Campionato Nazio ...

