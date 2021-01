Meloni Centrodestra compatto sul voto anticipato

(Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA " "Ogni giorno leggo che ilsarebbe spaccato, diviso… Si diceva anche che sarebbe stato devastato dai tentativi di acquisizione di finti responsabili, in realtà voltagabbana, ma alla fine Conte si è ...

FratellidItalia : #Meloni: Abbiamo dimostrato ancora una volta la compattezza del #centrodestra. Se si consentisse agli italiani di s… - SavioFicorella : RT @NicolaPorro: La crisi di governo è pornopolitica pura. Ma allora, porno per porno, Salvini, Berlusconi e Meloni non si prostituiscano.… - DaCaiomauro : RT @Cassio39592131: Governo: terzo giorno di consultazioni. Meloni: 'Centrodestra unito sull'opzione elezioni, si unisce anche Renzi, perch… - Susy484 : RT @Radio1Rai: La compattezza del #Centrodestra è nei fatti, tutti noi riteniamo che il #voto sia l’opzione migliore Giorgia #Meloni @Frat… - Mintauros1 : RT @Cassio39592131: Governo: terzo giorno di consultazioni. Meloni: 'Centrodestra unito sull'opzione elezioni, si unisce anche Renzi, perch… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni Centrodestra

Anche nel centrodestra le posizioni non sono univoche ... restano dal momento che Sia Berlusconi che Salvini hanno aperto alle larghe intese, mentre per Meloni l'unico sbocco sono le elezioni. IL ...Roma, 29 gen. (askanews) - 'Pronti ad appoggiare un governo istituzionale, pronti ad appoggiare un governo politico con quest'ultima preferenza per noi decisamente superiore; questa proposta politica ...