Meloni: "Basta balle. Si voti per cambiare il Parlamento. All'Italia serve chi decide la rotta" (video) (Di venerdì 29 gennaio 2021) Elezioni anticipate. Perché non sono la peste che la maggioranza teme. cambiare il Parlamento perché l'Italia ha bisogno di una guida seria. Che indichi la rotta. Meloni: gli italiani sono stufi di una politica arroccata Giorgia Meloni, sorridente, capelli raccolti, in diretta a Dritto e Rovescio, spiega le prossime mosse di Fratelli d'Italia insieme al centrodestra unito. Spiega al pubblico il successo crescente del suo partito e attacca, senza difficoltà, l'ipocrisia di Matteo Renzi. Che ora si atteggia a salvatore della patria. La distanza tra il palazzi e la gente è siderale "La distanza tra il paese normale e i palazzi, già siderale, è aumentata. I cittadini – dice la leader di Fratelli d'Italia – guardano attoniti a una politica concentrata su se stessa. Vogliamo le elezioni proprio perché siano ...

