«Mediterraneo», il film da Oscar di Gabriele Salvatores compie 30 anni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Mediterraneo di Gabriele Salvatores ha segnato l’inizio degli anni Novanta, insieme a Nuovo Cinema Paradiso ha conquistato il cuore degli americani vincendo l’Oscar nel 1992. Uscì nelle nostre sale il 31 gennaio 1991, e nessuno si sarebbe immaginato che di lì a poco l’Italia avrebbe ritirato ancora una statuetta dopo quella vinta nel 1990 da Peppuccio Tornatore. Mentre Il silenzio degli innocenti si apprestava a diventare il titolo dell’anno, Salvatores sperava di avere la meglio su Zhang Yimou e sul suo Lanterne rosse, ovvero l’avversario più forte nella categoria Miglior film straniero. Quello che sembrava impossibile accadde. Il regista napoletano ricevette dalle mani di Sylvester Stallone la sua prima e unica statuetta. Siamo nel giugno del 1941, otto soldati ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 29 gennaio 2021)diha segnato l’inizio degliNovanta, insieme a Nuovo Cinema Paradiso ha conquistato il cuore degli americani vincendo l’nel 1992. Uscì nelle nostre sale il 31 gennaio 1991, e nessuno si sarebbe immaginato che di lì a poco l’Italia avrebbe ritirato ancora una statuetta dopo quella vinta nel 1990 da Peppuccio Tornatore. Mentre Il silenzio degli innocenti si apprestava a diventare il titolo dell’anno,sperava di avere la meglio su Zhang Yimou e sul suo Lanterne rosse, ovvero l’avversario più forte nella categoria Migliorstraniero. Quello che sembrava impossibile accadde. Il regista napoletano ricevette dalle mani di Sylvester Stallone la sua prima e unica statuetta. Siamo nel giugno del 1941, otto soldati ...

matteodessilani : @G1NGERETTI Io forse preferisco (in generale) Mediterraneo di Salvatores, ma parliamo di due film enormi. - giovannitrivel3 : Come dissero nel film di Tornatore ( vincitore di un Oscar ) Mediterraneo.....”una faccia una razza”.....il Pope gr… - MFinestri : @GeopoliticalCen @initlabor ma son 4 gatti in grecia, ci han fatto pur eil film sui militari, quello la di salvat… - EdoKaedo : RT @TunnelPodcast: Rieccoci con alcune cose dette e non dette nell'ultima puntata ????. I consigli cinematografici sono ovviamente 'Mediterra… - TunnelPodcast : Rieccoci con alcune cose dette e non dette nell'ultima puntata ????. I consigli cinematografici sono ovviamente 'Medi… -