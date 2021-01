Maxi frode da 16 milioni di euro, 46 indagati: perquisizioni in Bergamasca (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Guardia di finanza di Venezia ha smantellato un’organizzazione responsabile di una Maxi frode fiscale e contributiva. Attraverso società fittizie gli indagati assumevano lavoratori, oltre 400, che però impiegavano in altre aziende per non pagare i contributi. Beneficiavano poi dei crediti Iva relativi grazie a un sistema di fatture false per oltre 25 milioni di euro. Su provvedimento del gip di Venezia, gli uomini delle Fiamme gialle stanno eseguendo un sequestro preventivo di beni mobili e immobili, oltre che di conti correnti, per oltre 16 milioni di euro nei confronti di 35 aziende e 46 persone coinvolte, con un centinaio di perquisizioni in diverse province italiane, tra cui Bergamo. L’indagine è partita da una segnalazione della direzione ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Guardia di finanza di Venezia ha smantellato un’organizzazione responsabile di unafiscale e contributiva. Attraverso società fittizie gliassumevano lavoratori, oltre 400, che però impiegavano in altre aziende per non pagare i contributi. Beneficiavano poi dei crediti Iva relativi grazie a un sistema di fatture false per oltre 25di. Su provvedimento del gip di Venezia, gli uomini delle Fiamme gialle stanno eseguendo un sequestro preventivo di beni mobili e immobili, oltre che di conti correnti, per oltre 16dinei confronti di 35 aziende e 46 persone coinvolte, con un centinaio diin diverse province italiane, tra cui Bergamo. L’indagine è partita da una segnalazione della direzione ...

