Mattarella, niente Conte ter: ecco a chi starebbe ad affidare il mandato (Di venerdì 29 gennaio 2021) Si chiude la seconda giornata di consultazioni al Quirinale. Venerdì pomeriggio ci sarà l'ultima tornata con il centrodestra e il Movimento Cinque Stelle. Nel pomeriggio è stato il turno di Leu, Italia Viva e Partito Democratico. Secondo le ultime indiscrezioni, l'attuale premier Giuseppe Conte avrebbe telefonato a Matteo Renzi prima dell'arrivo della delegazione di IV al Quirinale. La vera novità, secondo indiscrezioni, sarebbe il "No" a un incarico subito all'attuale premier: si dia prima un mandato esplorativo a un'altra personalità per verificare se M5s e Pd vogliono ancora una maggioranza con Italia Viva. Renzi avrebbe detto a Conte "di non avere problemi personali, ma enormi questioni politiche con lui". In realtà il presidente del Consiglio avrebbe chiamato a tutti i leader dell'attuale maggioranza per fare il punto ...

