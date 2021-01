Mattarella ha deciso | convocato Fico al Quirinale Verifica nuovo governo con stessa maggioranza

valeriosaitta1 : @noitre32 @il_cupo Mattarella ha deciso che altri raccogliticci che si innestano alla vecchia maggioranza vanno bene - Dissenten2 : RT @UnoFRAtanti: Hanno deciso di Mettere Fico al Posto di Conte. Facendo così cosa cambierebbe? O si va a elezioni o che resti Conte! Ques… - Mirandola59 : RT @matteoc1951: La conferma del compattamento della maggioranza viene da Mattarella con l'incarico esplorativo/ confermativo di Fico,credo… - AntonioAumenta : @Quirinale certo che tra governo e magistratura solo catastrofi e cialtronate. #presidente serve un intervento deci… - MaurizioTorchi2 : RT @UnoFRAtanti: Hanno deciso di Mettere Fico al Posto di Conte. Questi ci stanno prendendo per il culo ! #Mattarella -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella deciso

Yahoo Finanza

Apparso teso, asciutto eha parlato di una situazione di emergenza che non lascia adito a elezioni o ad altre meline. - -...dal MoVimento 5 Stelle dopo le consultazioni con il Presidente della Repubblica Sergio... Non ricordo che gli iscritti al MoVimento 5 Stelle abbianoquesta nuova linea. I vecchi ...'Io non parlo di nomi - ha concluso Bellanova - non pongo veti. Dico che c'è bisogno di una forte discontinuità sui contenuti e sulle persone'. 'Questo è nelle disponibilità del presidente della Repub ...Sergio Mattarella ha preso una decisione. Dopo il giro di consultazioni con le delegazioni dei vari gruppi parlamentari, il presidente della Repubblica ha ...