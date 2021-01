Massimo Giletti, Tapiro d'oro Striscia/ Lecca De Girolamo "Foto? Private, forse lei…" (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ad intervenire è stata persino Striscia la Notizia , il Tg satirico di Antonio Ricci che torna ... Valerio Staffelli , ha provveduto personalmente a consegnare il Tapiro al conduttore di La7, Massimo ... Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ad intervenire è stata persinola Notizia , il Tg satirico di Antonio Ricci che torna ... Valerio Staffelli , ha provveduto personalmente a consegnare ilal conduttore di La7,...

matteosalvinimi : Verso le 20.35 mi collego con Massimo Giletti, a @nonelarena, su @La7tv. Vi aspetto! #nonelarena - LegaSalvini : Avete seguito il Capitano ospite da Massimo Giletti? - GiusCandela : RT @_DAGOSPIA_: MASSIMO GILETTI: LE FOTO CON NUNZIA? NON ESCLUDO CHE SIA STATO ORCHESTRATO TUTTO DA NUNZIA - Noovyis : (Striscia la Notizia, Tapiro per Massimo Giletti: “Le foto con Nunzia De Girolamo erano private. Non escludo che le… - dolores20943592 : RT @Teresat14547770: DOMENICA A NON È L'ARENA,DI MASSIMO GILETTI, OSPITE PALAMARA, LO GUARDERÒ CON ESTREMO INTERESSE -