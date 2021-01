Marsiglia | Villas-Boas | «A giugno lascerò il club Risultati disastrosi | sono il responsabile»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Andrélascerà ila fine stagione: a darne l’annuncio è stato lo stesso tecnico in conferenza stampa Andrélascerà l’Olympiquea fine stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Rennes. «Sto pensando di lasciare il. È piuttosto normale nella mia posizione. Va un po’ contro a ciò che è stato detto dalla dirigenza, ma penso che sia finita.e la prossima stagione sarà l’anno zero del. Ci sarà una pulizia totale. Non ho mai ricevuto un’offerta di rinnovo ed è il 29 gennaio. Penso che il tempo sia scaduto. Non ho mai avuto informazioni dalla dirigenza, non mi ...