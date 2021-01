Mario Draghi premier e governo di scopo La versione di Becchi

Leggi su formiche

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Mandato esplorativo a Fico? “Perché non a Casellati?”. Se lo chiede il prof. Paolonella terza giornata di consultazioni che vedrà salire al Colle la coalizione di centrodestra, formata da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, e poi il Movimento 5 Stelle, tutt’oggi il gruppo parlamentare più numeroso nonostante le varie defezioni e i cambi di casacca nel corso dei mesi. Se il mandato esplorativo dovesse constatare che non sono possibili maggioranze a sostegno di undi centrodestra né di centrosinistra sarebbe il momento per “undiguidato da”, aggiunge il professore. “Un vero sovranista, pensiamo a quello che ha fatto per l’Italia dalla Banca centrale europea”. Professore, dalle parti del Movimento c’è molto silenzio. Cosa vuol dire? Il ...