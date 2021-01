Mario Biondi, a 50 anni esce il nuovo album “Dare” (Di venerdì 29 gennaio 2021) "Dare", nel significato in italiano, oppure osare, in quello in inglese. E' il titolo del nuovo album di Mario Biondi, in uscita oggi, 29 gennaio. "Ho trovato una grande sincronia tra le due lingue: 'Dare' è un atto di grande forza, ma ci vuole coraggio per farlo. Nella mia vita ho fatto della parola Dare una sorta di mantra e di modus vivendi". "Festeggio il mio compleanno con questo album. Ho fatto sbagli sì, chi non li fa, ma non ho rimpianti. E ho ancora tempo per rifare le cose che non sono andate bene. L'unica cosa di cui sono certo è di essere sempre me stesso: non c'è un Mario sul palco e uno fuori".Il disco unisce lo stile degli esordi, marcatamente jazz e soul, a sonorità ancora poco esplorate, tra funk, disco, pop, perfino ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 29 gennaio 2021) "", nel significato in italiano, oppure osare, in quello in inglese. E' il titolo deldi, in uscita oggi, 29 gennaio. "Ho trovato una grande sincronia tra le due lingue: '' è un atto di grande forza, ma ci vuole coraggio per farlo. Nella mia vita ho fatto della parolauna sorta di mantra e di modus vivendi". "Festeggio il mio compleanno con questo. Ho fatto sbagli sì, chi non li fa, ma non ho rimpianti. E ho ancora tempo per rifare le cose che non sono andate bene. L'unica cosa di cui sono certo è di essere sempre me stesso: non c'è unsul palco e uno fuori".Il disco unisce lo stile degli esordi, marcatamente jazz e soul, a sonorità ancora poco esplorate, tra funk, disco, pop, perfino ...

IlVoloversInter : RT @Alessandra_512: Porca miseria che meraviglia di canzone e di gioco di voci! Sarò strana ma mi sono commossa... #IlVolo #MarioBiondi #Cr… - IlVoloversInter : RT @ilariatoscano96: RAGA MA È BELLISSIMA, LA ADORO TROPPO GIÀ DA ORA, POI LE VOCI DI GIANLUCA, IGNAZIO E PIERO QUI CON MARIO BIONDI CIOÈ ??… - AdoptadaBarone : Via Mario Biondi. Crederò (with Il Volo) #ilvolo #mariobiondi #credero #dare - opificioprugna : Mario Biondi: 'Ho avuto più tempo per i miei 9 figli'. Sì, ma solo per allacciare le scarpe. Se gli devi far fare a… - VanityFairIt : La sua storia, amore compreso... -