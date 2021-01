Marino su De Paul: “Non si muove da Udine, nessuna offerta congrua ricevuta” (Di venerdì 29 gennaio 2021) A margine della presentazione di Fernando Llorente, ha parlato anche Pierpaolo Marino, Responsabile dell’Area Tecnica dell’Udinese. Ecco le sue parole sul futuro di Rodrigo De Paul: “Il mercato in periodo di pandemia è veramente “povero” è più è grande il club maggiore è la crisi che lo ha attanagliato. Per le big è dunque impossibile, al momento, investire grandi cifre. De Paul è un top 11 della serie A e titolare inamovibile nella Nazionale argentina, non può essere regalato specie nel contesto di questa crisi. Non abbiano ricevuto offerte congrue per questo motivo, altrimenti avremmo fatto più fatica a non cedere i nostri gioielli. Rodrigo sta dimostrando un attaccamento e una serietà straordinari, è un leader che rappresenta un obiettivo di emulazione per tutti. Siamo felicissimi di averlo con noi e che questo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 29 gennaio 2021) A margine della presentazione di Fernando Llorente, ha parlato anche Pierpaolo, Responsabile dell’Area Tecnica dell’se. Ecco le sue parole sul futuro di Rodrigo De: “Il mercato in periodo di pandemia è veramente “povero” è più è grande il club maggiore è la crisi che lo ha attanagliato. Per le big è dunque impossibile, al momento, investire grandi cifre. Deè un top 11 della serie A e titolare inamovibile nella Nazionale argentina, non può essere regalato specie nel contesto di questa crisi. Non abbiano ricevuto offerte congrue per questo motivo, altrimenti avremmo fatto più fatica a non cedere i nostri gioielli. Rodrigo sta dimostrando un attaccamento e una serietà straordinari, è un leader che rappresenta un obiettivo di emulazione per tutti. Siamo felicissimi di averlo con noi e che questo ...

