Marika Fruscio ad ‘Alta Quota’: gioca al calcio balilla e surriscalda Instagram [FOTO] (Di venerdì 29 gennaio 2021) Marika Fruscio continua a scatenarsi sul profilo social, la tifosa del Napoli è sempre più sexy. Il club azzurro è reduce dal successo in Coppa Italia contro lo Spezia, l’obiettivo semifinale è stato raggiunto. Il tecnico Gennaro Gattuso ha salvato la panchina e dovrà confermarsi anche nelle prossime sfide. Cresce l’attesa per la gara contro il Parma, l’intenzione è quella di riscattare il brutto ko contro il Verona. Le FOTO di Marika Fruscio infiammano il web Marika Fruscio è una sicura protagonista della trasmissione di Top calcio24 ‘Alta Quota’, incanta i telespettatori grazie ad una forma fisica sempre perfetta, il look super sexy non passa inosservato. L’ultimo scatto ha infiammato i follower che ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 29 gennaio 2021)continua a scatenarsi sul profilo social, la tifosa del Napoli è sempre più sexy. Il club azzurro è reduce dal successo in Coppa Italia contro lo Spezia, l’obiettivo semifinale è stato raggiunto. Il tecnico Gennaro Gattuso ha salvato la panchina e dovrà confermarsi anche nelle prossime sfide. Cresce l’attesa per la gara contro il Parma, l’intenzione è quella di riscattare il brutto ko contro il Verona. Lediinfiammano il webè una sicura protagonista della trasmissione di Top24, incanta i telespettatori grazie ad una forma fisica sempre perfetta, il look super sexy non passa inosservato. L’ultimo scatto ha infiammato i follower che ...

