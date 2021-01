Maria | designer della mano bionica La provo su di me | ridarà il tatto

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Ha 40 anni, è ricercatrice a Genova. Nata con un'agenesia a un braccio, lavora per migliorare la protesi. Progetto in collaborazione con Pisa, sul podio alle Olimpiadi dei cyborg. "Così cambierà la ...

Ultime Notizie dalla rete : Maria designer

Quotidiano.net

Ha 40 anni, è ricercatrice a Genova. Nata con un’agenesia a un braccio, lavora per migliorare la protesi. Progetto in collaborazione con Pisa, sul podio alle Olimpiadi dei cyborg. "Così cambierà la vi ...Bianca Maria Piccinino, Gianni Francesco Mattioli ... Enzo Eusebi, ingegnere, architetto, designer; Ezio Gelain, ex calciatore, allenatore; Marco Romiti, ex calciatore; Aldo Bassi, trombettista, ...