Marche, il centrodestra contro l'aborto. La Regione non ha applicato le linee guida del Ministero

La sottosegretaria allo Sviluppo Economico Alessia Morani: "Posizioni assurde, la destra nega i diritti delle donne". La notizia sta facendo molto discutere. Nella Regione Marche, il centrodestra si è opposto all'aborto farmacologico nei consultori. Tale decisione presa va contro le linee guida del Ministero della Salute, aggiornate solo ad agosto scorso.

