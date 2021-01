Mal'aria 2021, Legambiente: lo smog peggiora nonostante gli stop per Covid (Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA, 29 gennaio 2021 - Anche l'emergenza Covid che ha fermato per mesi i traffico delle nostre città non ci salva dall'inquinamento atmosferico da particelle sottili, le Pm 10 , che, tranne alcune ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA, 29 gennaio- Anche l'emergenzache ha fermato per mesi i traffico delle nostre città non ci salva dall'inquinamento atmosferico da particelle sottili, le Pm 10 , che, tranne alcune ...

SAPAFER : RT @Legambiente: Rapporto #Mal_Aria 2021, preoccupa anche il confronto con i parametri OMS: 60 le città italiane che registrano una media a… - Vivi_con_stile : RT @ansa_ambiente: Il report annuale 'Mal'aria di città 2021' di @Legambiente individua 35 capoluoghi di provincia fuorilegge per #polveris… - Vivi_con_stile : RT @Greenreport_it: Mal’aria: 35 i capoluoghi di provincia fuorilegge per polveri sottili - - Vivi_con_stile : RT @LegambienteLomb: Presentato il dossier Mal’aria su inquinamento aria. Nel 2020 livelli medi di #polverisottili ben oltre i limiti conse… - radiolombardia : Flashmob di Legambiente in Regione Lombardia, presentato dossier Mal'aria - -