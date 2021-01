Majooh Barbeito sfoggia i muscoli su Instagram | fan in delirio per le gambe di Lady Ocampos FOTO

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Fan impazziti sul web per l’ultimo scatto postato sul suo profilodaha infatti scattato un selfie davanti allo specchio mettendo in risalto i suoidelle. I risultati di un lungo lavoro in palestra sono sotto gli occhi di tutti e non sono mancati i commenti di apprezzamento da parte dei suoi numerosi followers. Di seguito il post: Visualizza questo post suUn post condiviso da .~ (@) SportFace.