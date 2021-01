Mahmood | arriva il nuovo singolo “Inuyasha”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Esce il 3 febbraio su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 5 febbraio, “”, primoufficiale che segna il ritorno dicon unprogetto discografico.Scritta dae Dardust (che ne è anche produttore), la canzone è una ballad ispirata a un manga giapponese:. L’omonimo protagonista del fumetto è un mezzodemone che riesce ad arginare il suo lato oscuro per tutelare i compagni di viaggio, rinunciando volontariamente a diventare un demone completo. Nel brano è la metafora per descrivere la complessità delle relazioni, fra desiderio di espressione e necessità di non riversare sugli altri la propria parte peggiore rinchiudendola “dentro una crisalide”.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Era nell'aria da qualche giorno e ora arriva l'annuncio ufficiale. Uscirà il 3 febbraio "Inuyasha", il nuovo singolo di Mahmood. Come ospite? Finché non mi arriva la mail ufficiale che dice 'Cara signora la aspettiamo' non c'è ... (, ndr)" Come vivrà Unica dopo la sua pubblicazione? " Di tour non se ne parla, non voglio ...