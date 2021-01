Magistratura onoraria in protesta con l’avvocatura davanti al Palazzo di Giustizia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Dopo mesi di proteste per rivendicare il riconoscimento delle tutele assistenziali, previdenziali ed economiche, laè scesa in piazzaai Palazzi didi tutta Italia, in concomitanza con l’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte di Cassazione a Roma.che a Salerno, questa mattina ha visto anchesalernitana scendere in piazza insieme ai giudici di pace, ai giudici onorari e ai viceprocuratori onorari salernitani. Una rosa rossa, un codice di procedura penale e la toga, questi i simboli del flash mob dellache da anni denuncia il precariato nel quale è costretta a vivere e lavorare: contratti di lavoro pagati sulla base delle ...