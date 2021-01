**Mafia: Palermo, 'non c'è traccia di tentativo di ricostituzione Commissione Cosa nostra'** (Di venerdì 29 gennaio 2021) Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "Non vi è, allo stato, alcuna traccia di un tentativo di ricostituzione della suindicata Commissione; del resto, tenuto conto del duro colpo subito e della “decapitazione” di tutti i principali mandamenti mafiosi, sarebbe sorprendente il contrario". E' quanto emerge dalla relazione sull'amministrazione giudiziaria del 2020 del Presidente della Corte d'Appello Matteo Frasca. "In mancanza di un organismo idoneo a regolare i più delicati rapporti intermandamentali, le eventuali questioni vengono risolte mediante colloqui bilaterali fra i mandamenti interessati", si legge ancora. "Non sembra, inoltre, che venga applicata la regola, che la nuova Commissione voleva ripristinare rigorosamente, secondo la quale tali questioni possono essere oggetto esclusivamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021), 29 gen. (Adnkronos) - "Non vi è, allo stato, alcunadi undidella suindicata; del resto, tenuto conto del duro colpo subito e della “decapitazione” di tutti i principali mandamenti mafiosi, sarebbe sorprendente il contrario". E' quanto emerge dalla relazione sull'amministrazione giudiziaria del 2020 del Presidente della Corte d'Appello Matteo Frasca. "In mancanza di un organismo idoneo a regolare i più delicati rapporti intermandamentali, le eventuali questioni vengono risolte mediante colloqui bilaterali fra i mandamenti interessati", si legge ancora. "Non sembra, inoltre, che venga applicata la regola, che la nuovavoleva ripristinare rigorosamente, secondo la quale tali questioni possono essere oggetto esclusivamente ...

