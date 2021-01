Mafia: Palermo, 'mandamenti più potenti Pagliarelli, Porta nuova e Ciaculli' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "Permane una situazione 'Palermocentrica', nell'ambito della quale i mandamenti mafiosi più potenti sono ancora quelli di Pagliarelli, Porta nuova, Ciaculli - Brancaccio e Villagrazia -Santa Maria di Gesù. Sotto questo punto di vista, quindi, una situazione simile a quella antecedente alla “grande guerra” di Mafia". E' quanto emerge dalla relazione del Presidente della Corte di appello di Palermo Matteo Frasca alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Non emerge alcuna modifica circa la geografia mandamentale, fatta eccezione per i quartieri di Ciaculli e Villagrazia, che adesso fanno mandamento al posto, rispettivamente, di Brancaccio e Santa Maria di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021), 29 gen. (Adnkronos) - "Permane una situazione 'centrica', nell'ambito della quale imafiosi piùsono ancora quelli di- Brancaccio e Villagrazia -Santa Maria di Gesù. Sotto questo punto di vista, quindi, una situazione simile a quella antecedente alla “grande guerra” di". E' quanto emerge dalla relazione del Presidente della Corte di appello diMatteo Frasca alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Non emerge alcuna modifica circa la geografia mandamentale, fatta eccezione per i quartieri die Villagrazia, che adesso fanno mandamento al posto, rispettivamente, di Brancaccio e Santa Maria di ...

