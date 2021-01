**Mafia: Palermo, 'Cosa nostra esercita ancora violento controllo su attività economiche'** (Di venerdì 29 gennaio 2021) Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - Cosa nostra "continua ad esercitare il suo diffuso, penetrante e violento controllo sulle attività economiche, imprenditoriali e sociali del territorio". E' l'allarme lanciato nella relazione sull'amministrazione giudiziaria del distretto di Palermo, alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario che si terrà domani. "Se negli anni precedenti il dato statistico aveva mostrato qualche cenno di diminuzione va sottolineato che nell'anno in corso le denunce sono state ben 69 a fronte delle 86 e 64 dei due anni immediatamente precedenti. A livello distrettuale quindi si registra un decremento di quasi il 20%", dice il Presidente della Corte d'appello Matteo Frasca. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021), 29 gen. (Adnkronos) -"continua adre il suo diffuso, penetrante esulle, imprenditoriali e sociali del territorio". E' l'allarme lanciato nella relazione sull'amministrazione giudiziaria del distretto di, alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario che si terrà domani. "Se negli anni precedenti il dato statistico aveva mostrato qualche cenno di diminuzione va sottolineato che nell'anno in corso le denunce sono state ben 69 a fronte delle 86 e 64 dei due anni immediatamente precedenti. A livello distrettuale quindi si registra un decremento di quasi il 20%", dice il Presidente della Corte d'appello Matteo Frasca.

