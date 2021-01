Mafia nigeriana, il Viminale: “È una minaccia globale, nel 2019 forte crescita dei segnalati per associazione mafiosa” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nel 2020, per effetto della pandemia, anche le attività illecite della Mafia nigeriana hanno subito una battuta d’arresto. Ma nel 2019, stando all’ultimo report del Servizio analisi criminale del Viminale, c’è stata una “forte crescita” dei cittadini nigeriani segnalati nel nostro Paese per associazione mafiosa (passati dai 28 del 2018 a 154). Nei primi nove mesi del 2020, invece, le segnalazioni si sono fermate a quota 37. L’ufficio diretto da Stefano Delfini, che fa parte della Direzione centrale della Polizia criminale, mette quindi in guardia nei confronti di un’organizzazione “con solide basi nel Paese di origine da dove, attraverso diverse propaggini opera su scala internazionale in vari continenti e in diverse nazioni tanto da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nel 2020, per effetto della pandemia, anche le attività illecite dellahanno subito una battuta d’arresto. Ma nel, stando all’ultimo report del Servizio analisi criminale del, c’è stata una “” dei cittadini nigerianinel nostro Paese per(passati dai 28 del 2018 a 154). Nei primi nove mesi del 2020, invece, le segnalazioni si sono fermate a quota 37. L’ufficio diretto da Stefano Delfini, che fa parte della Direzione centrale della Polizia criminale, mette quindi in guardia nei confronti di un’organizzazione “con solide basi nel Paese di origine da dove, attraverso diverse propaggini opera su scala internazionale in vari continenti e in diverse nazioni tanto da ...

