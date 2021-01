Mafia | monito Procuratore Palermo | ' associazioni antiracket prudenti | boss pronti a infiltrarsi'

Ultime Notizie dalla rete : Mafia monito

SardiniaPost

Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "Particolare attenzione merita la composizione e la partecipazione alle associazioni antiracket, che svolgono una funzione meritoria ed a volte preziosa, perché la possi ...“In una Italia dove non manca criminalità e illegalità, anche in Sicilia purtroppo non dovrebbe essere surreale pensare che siano presenti traffici illegali di animali, esotici e randagi. Una piaga co ...