"Ma allora sei diventato vegano?". Clamoroso: Renzi umilia Conte al telefono, la disastrosa risposta del premier (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Giuseppe Conte disperato, e con il passare delle ore sempre più lontano da un ipotetico "ter" a Palazzo Chigi, come è noto, ieri - giovedì 28 gennaio - ha alzato la cornetta del telefono per contattare niente meno che Matteo Renzi, il suo nemico giurato, quel leader di Italia Viva che di fatto è stato artefice della crisi e, dunque, probabile artefice del tramonto definitivo del presunto avvocato del popolo dalla scena politica italiana. Già, un premier disperato: ridotto a chiamare il suo rivale per pietire voti, per pietire una fiducia che gli permetta di restare ben saldo in sella. L'operazione di Conte, però, non ha dato risultati: chiusura di Italia Viva, almeno per ora. Certo, qualche margine resta ma - per Conte - il prezzo da pagare sarebbe altissimo. E a snocciolare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Giuseppedisperato, e con il passare delle ore sempre più lontano da un ipotetico "ter" a Palazzo Chigi, come è noto, ieri - giovedì 28 gennaio - ha alzato la cornetta delper contattare niente meno che Matteo, il suo nemico giurato, quel leader di Italia Viva che di fatto è stato artefice della crisi e, dunque, probabile artefice del tramonto definitivo del presunto avvocato del popolo dalla scena politica italiana. Già, undisperato: ridotto a chiamare il suo rivale per pietire voti, per pietire una fiducia che gli permetta di restare ben saldo in sella. L'operazione di, però, non ha dato risultati: chiusura di Italia Viva, almeno per ora. Certo, qualche margine resta ma - per- il prezzo da pagare sarebbe altissimo. E a snocciolare ...

JAENXTAKEN : RT @Eust0ma: 'ma parli poco perchè sei timida?? forse non ti stiamo simpatici?? ma parli?? forse perchè sei riservata?? allora??' no fra è… - MarinellaBancal : RT @Libero_official: Retroscena: #Renzi e la stoccata al telefono con #Conte, gli ricorda quanto promesso a #Ciampolillo in cambio della fi… - PallaCarlo : RT @Libero_official: Retroscena: #Renzi e la stoccata al telefono con #Conte, gli ricorda quanto promesso a #Ciampolillo in cambio della fi… - Libero_official : Retroscena: #Renzi e la stoccata al telefono con #Conte, gli ricorda quanto promesso a #Ciampolillo in cambio della… - BRieccomi : RT @Silvanella8: -

Ultime Notizie dalla rete : allora sei La peculiare estetica di Rai - Sportmediaset Sport Mediaset Omicidio Lidia Macchi, Stefano Binda assolto in via definitiva: «È la fine di un incubo»

Dichiarato inammissibile il ricorso del pg di Milano e dei familiari della ragazza. In primo grado l’imputato era stato condannato all’ergastolo, e poi prosciolto in appello dalla Corte di Assise di a ...

Deviare il Rigossa, il progetto che si arenò

L’idea venne lanciata da Venturi, l’ex sindaco di Gambettola recentemente scomparso. Si profilavano benefici ambientali e turistici ...

Dichiarato inammissibile il ricorso del pg di Milano e dei familiari della ragazza. In primo grado l’imputato era stato condannato all’ergastolo, e poi prosciolto in appello dalla Corte di Assise di a ...L’idea venne lanciata da Venturi, l’ex sindaco di Gambettola recentemente scomparso. Si profilavano benefici ambientali e turistici ...