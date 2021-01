Lynn | Groenlandia annuncia la nuova divisione dedicata al cinema diretto da donne | ecco i primi progetti

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 29 gennaio 2021)hato la nascita di, unaalda, e iin programma.è ladiche sarà completamentealda, e l'annuncio di questa realtà svela inoltre iin fase di sviluppo che comprendono lungometraggi e cortometraggi. L'annuncio svela che l'iniziativa permetterà di mettere a disposizione l'esperienza produttiva e il know how della casa di produzione per promuovere e produrre esclusivamente ...