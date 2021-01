L’uomo che uccide la moglie e il figlio di 5 anni a Carmagnola (e poi tenta il suicidio) (Di venerdì 29 gennaio 2021) Aveva solo 5 anni il bambino che questa notte è stato ucciso da suo padre a Carmagnola, in provincia di Torino. L’uomo, un 39enne italiano, l’ha colpito con un oggetto contundente con il quale ha tolto la vita anche alla moglie. Poi ha tentato il suicidio lanciandosi dal balcone. Ora si trova ricoverato in ospedale in stato di fermo. La lite in cui L’uomo ha ucciso la sua famiglia è avvenuta alle 3 di questa notte. Al momento non si conoscono i motivi che hanno portato alla discussione e al duplice omicidio. La moglie delL’uomo aveva più o meno la sua stessa età. Sono stati i vicini a chiamare i Carabinieri che sono intervenuti insieme a un’ambulanza che lo ha trasportato al CTO di Torino dove ora si trova ricoverato. ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Aveva solo 5il bambino che questa notte è stato ucciso da suo padre a, in provincia di Torino., un 39enne italiano, l’ha colpito con un oggetto contundente con il quale ha tolto la vita anche alla. Poi hato illanciandosi dal balcone. Ora si trova ricoverato in ospedale in stato di fermo. La lite in cuiha ucciso la sua famiglia è avvenuta alle 3 di questa notte. Al momento non si conoscono i motivi che hanno portato alla discussione e al duplice omicidio. Ladelaveva più o meno la sua stessa età. Sono stati i vicini a chiamare i Carabinieri che sono intervenuti insieme a un’ambulanza che lo ha trasportato al CTO di Torino dove ora si trova ricoverato. ...

