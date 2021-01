L’Unione Europea ha pubblicato il contratto con AstraZeneca (Di venerdì 29 gennaio 2021) Molte informazioni sono state oscurate, ma da alcuni passaggi si capisce che l'azienda farmaceutica non è stata molto trasparente nel gestire la riduzione dei vaccini Leggi su ilpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Molte informazioni sono state oscurate, ma da alcuni passaggi si capisce che l'azienda farmaceutica non è stata molto trasparente nel gestire la riduzione dei vaccini

caritas_milano : Se questa è Europa? Fondi dell’Unione Europea per gestire la crisi umanitaria in #Bosnia oltre i propri confini.… - Europarl_IT : La radicalizzazione rappresenta una minaccia costante per l'UE: scopri cosa significa, quali sono le cause e cosa s… - ilpost : L’Unione Europea ha pubblicato il contratto con AstraZeneca - giu33liana : Non è un segreto che gli USA vorrebbero DISGREGARE la Federazione russa, la Russia vorrebbe DISGREGARE la Federazio… - gemin_steven98 : RT @ilpost: L’Unione Europea ha pubblicato il contratto con AstraZeneca -

Ultime Notizie dalla rete : L’Unione Europea L'Ue: Astrazeneca, sul vaccino Covid via il segreto sul contratto Corriere della Sera