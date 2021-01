L’Ungheria approva il vaccino cinese anti-Covid: prima nazione Ue (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen – Budapest non segue Bruxelles e tira dritto. L’Ungheria ha infatti approvato il vaccino cinese anti-Covid, diventando così la prima nazione dell’Unione europea ad adottare il Sinopharm, dell’omonima casa farmaceutica. Non si tratta però di una sorpresa, perché due settimane fa il premier magiaro Viktor Orban aveva annunciato la decisione del suo governo: ordinare un milione di dosi del vaccino sviluppato dall’azienda statale cinese. Una scelta presa, aveva spiegato Orban, a causa della lentezza dell’arrivo dei vaccini nell’Unione europea. Dunque L’Ungheria aveva già optato per la marcia in solitaria sul fronte della lotta al coronavirus. Si attendeva soltanto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen – Budapest non segue Bruxelles e tira dritto.ha infattito il, diventando così ladell’Unione europea ad adottare il Sinopharm, dell’omonima casa farmaceutica. Non si tratta però di una sorpresa, perché due settimane fa il premier magiaro Viktor Orban aveva annunciato la decisione del suo governo: ordinare un milione di dosi delsviluppato dall’azienda statale. Una scelta presa, aveva spiegato Orban, a causa della lentezza dell’arrivo dei vaccini nell’Unione europea. Dunqueaveva già optato per la marcia in solitaria sul fronte della lotta al coronavirus. Si attendeva soltanto ...

