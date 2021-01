Lukaku-Ibrahimovic graziati dal Giudice Sportivo, ma ora decide la Procura Federale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Squalifica per Ibrahimovic e Lukaku dopo la rissa in campo. Il Giudice Sportivo ha preso la decisione sull’ultima giornata di Coppa Italia, che ha visto protagonisti in negativo Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. I due hanno dato vita a un duro scontro fatto di accuse abbastanza pesanti, che non costerà loro una giornata di squalifica. All’interno del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Squalifica perdopo la rissa in campo. Ilha preso la decisione sull’ultima giornata di Coppa Italia, che ha visto protagonisti in negativo Zlatane Romelu. I due hanno dato vita a un duro scontro fatto di accuse abbastanza pesanti, che non costerà loro una giornata di squalifica. All’interno del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

capuanogio : #Ibrahimovic non si scusa... #Lukaku non si scusa... La Procura #Figc non è ancora intervenuta... Tutti in silenzi… - AntoVitiello : Giudice sportivo, un turno di squalifica a #Ibrahimovic e #Lukaku in Coppa Italia - Sport_Mediaset : #GiudiceSportivo: una giornata di squalifica per #Ibrahimovic e #Lukaku. #Ultimora #SportMediaset - gabrielemonaco0 : RT @sportface2016: +++La procura della #Figc ha acquisito il referto della lite #Ibrahimovic-#Lukaku. #Gravina: 'Immagini non belle, vanno… - OrgoglioGobbo1 : @TuttoMercatoWeb Quel cattivone di Ronaldo... Dovrebbe prendere esempio da due gentleman come Lukaku e Ibrahimovic ?? -