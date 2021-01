L’opzione F. Chi vuole Roberto Fico a Palazzo Chigi? (Di venerdì 29 gennaio 2021) C’è un nome che si fa spazio a spintoni nel borsino delle consultazioni al Quirinale. Roberto Fico può diventare il prossimo premier? Quello che finora è rimasto un sussurro di corridoio inizia a prendere forma. Tra i partiti della maggioranza, Pd e Cinque Stelle in testa, l’ipotesi di un incarico al presidente della Camera non dispiacerebbe affatto. Non dispiace neanche a Matteo Renzi. Che durante il suo colloquio con Sergio Mattarella si è ben guardato dal porre veti su Giuseppe Conte, e pure ha fatto capire che la discontinuità serve tanto sui contenuti quanto sui nomi. In queste ore da Italia Viva trapela un’apertura a Fico, grillino della prima ora che piace ai dem e si è sempre definito “di sinistra”. Intervistata a Rai Radio 1, la presidente del partito Teresa Bellanova non smentisce, anzi conferma, “un mandato al presidente ... Leggi su formiche (Di venerdì 29 gennaio 2021) C’è un nome che si fa spazio a spintoni nel borsino delle consultazioni al Quirinale.può diventare il prossimo premier? Quello che finora è rimasto un sussurro di corridoio inizia a prendere forma. Tra i partiti della maggioranza, Pd e Cinque Stelle in testa, l’ipotesi di un incarico al presidente della Camera non dispiacerebbe affatto. Non dispiace neanche a Matteo Renzi. Che durante il suo colloquio con Sergio Mattarella si è ben guardato dal porre veti su Giuseppe Conte, e pure ha fatto capire che la discontinuità serve tanto sui contenuti quanto sui nomi. In queste ore da Italia Viva trapela un’apertura a, grillino della prima ora che piace ai dem e si è sempre definito “di sinistra”. Intervistata a Rai Radio 1, la presidente del partito Teresa Bellanova non smentisce, anzi conferma, “un mandato al presidente ...

