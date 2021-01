L’OMS sulle mascherine non ha mai detto che l’uso sia inutile

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Il pericolo che si corre quando “si dà il web in mano a chiunque” è di ritrovarsi in una situazione simile a quella odierna, in riferimento a quanto sarebbe stato annunciato di recente dal. In particolare, sui social girano fonti a detta delle quali il loro uso sarebbe, con tanto di fonti al seguito che attesterebbero questa importante presa di posizione. Una questione da chiarire in fretta e furia, anche da noi che su OptiMagazine cerchiamo di tanto in tanto di porre un freno alle fake news. In passato abbiamo trattato il temasoprattutto a proposito di ordinanze, legate ovviamente all’andamento della curva dei contagi. Questo, ad esempio, quanto avvenuto la scorsa estate. In particolare, si sta diffondendo la convinzione che le affermazioni ...