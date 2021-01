Lombardia zona gialla da domenica 31 gennaio: spostamenti liberi, riaprono ristoranti e bar (Di venerdì 29 gennaio 2021) Da domenica 31 gennaio la Lombardia diventa zona gialla. Dopo settimane di puro caos, è lo stesso Presidente Attilio Fontana a darne notizia: “Bene. È stata una settimana certamente difficile, abbiamo lottato perché, come attestato dai dati, i lombardi meritano questa riduzione delle restrizioni. Manteniamo sempre alta l’attenzione verso il virus“. Cosa cambierà da domenica? td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 29 gennaio 2021) Da31ladiventa. Dopo settimane di puro caos, è lo stesso Presidente Attilio Fontana a darne notizia: “Bene. È stata una settimana certamente difficile, abbiamo lottato perché, come attestato dai dati, i lombardi meritano questa riduzione delle restrizioni. Manteniamo sempre alta l’attenzione verso il virus“. Cosa cambierà da? td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

