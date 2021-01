Lombardia, Moratti di nuovo sotto accusa: “Ha lasciato che medici e infermieri che non si sono vaccinati fossero descritti come no-vax” (Di venerdì 29 gennaio 2021) “In Lombardia il personale sanitario no-vax è l’11%”. La percentuale non sarebbe trascurabile nella regione d’Italia più colpita dal Covid, se fosse vera. Eppure questo era uno dei lanci di agenzia usciti mercoledì dopo l’audizione in commissione Sanità al Pirellone della neo assessora al Welfare e vice governatrice Letizia Moratti. Titolo che qualche quotidiano online ha declinato nella forma “l’11% degli infermieri rifiuta il vaccino”. Il tutto è frutto di una risposta data dalla nuova plenipotenziaria della sanità lombarda che, se non era al livello dell’uscita sui vaccini da distribuire in base al Pil, è stata quantomeno una risposta ingenua. Perché la domanda del consigliere regionale di Azione Niccolò Carretta era questa: “Quanto è la percentuale di operatori sanitari lombardi no vax, diciamo, che quindi non hanno effettuato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Inil personale sanitario no-vax è l’11%”. La percentuale non sarebbe trascurabile nella regione d’Italia più colpita dal Covid, se fosse vera. Eppure questo era uno dei lanci di agenzia usciti mercoledì dopo l’audizione in commissione Sanità al Pirellone della neo assessora al Welfare e vice governatrice Letizia. Titolo che qualche quotidiano online ha declinato nella forma “l’11% deglirifiuta il vaccino”. Il tutto è frutto di una risposta data dalla nuova plenipotenziaria della sanità lombarda che, se non era al livello dell’uscita sui vaccini da distribuire in base al Pil, è stata quantomeno una risposta ingenua. Perché la domanda del consigliere regionale di Azione Niccolò Carretta era questa: “Quanto è la percentuale di operatori sanitari lombardi no vax, diciamo, che quindi non hanno effettuato la ...

stanzaselvaggia : Passa la proposta di Letizia Moratti di dare la precedenza per i vaccini alle regioni col pil più alto: la Lombardi… - LiaQuartapelle : La Lombardia è in zona rossa perché Fontana&Moratti si sono dimenticati di sottrarre dal numero dei malati le perso… - quinta : - dariomasiero : RT @quinta: - Adriano_Gir : Cambiare gallera con la Moratti e stato come farsi il bidet e poi rimettersi le mutande inzaccherate di merda!!!… -