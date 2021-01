Lombardia, il professore spiega i ‘magheggi’ sui dati: “Così nasce l’impennata fittizia dell’RT. Regione vittima della sua gestione negligente” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nel nuovo appuntamento di MillenniuM Live, introdotto da Mario Portanova, hanno dialogato Giuseppe De Nicolao (docente del Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione – Università di Pavia – Roars), Gaetano Salina (fisico delle Reti complesse e neurali presso l’Istituto nazionale di Fisica nucleare) e Laura Margottini (giornalista scientifica). In particolare il professor De Nicolao ha raccontato come già lo scorso mese di maggio avesse individuato un “magheggio” nei dati forniti dalla Regione Lombardia. Il professore, osservando i rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità, i dati lombardi erano cambiati in maniera sostanziale nel corso del mese. Confrontando i due rapporti ha scoperto che la Regione Lombardia aveva incrementato in maniera sensibile il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nel nuovo appuntamento di MillenniuM Live, introdotto da Mario Portanova, hanno dialogato Giuseppe De Nicolao (docente del Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione – Università di Pavia – Roars), Gaetano Salina (fisico delle Reti complesse e neurali presso l’Istituto nazionale di Fisica nucleare) e Laura Margottini (giornalista scientifica). In particolare il professor De Nicolao ha raccontato come già lo scorso mese di maggio avesse individuato un “magheggio” neiforniti dalla. Il, osservando i rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità, ilombardi erano cambiati in maniera sostanziale nel corso del mese. Confrontando i due rapporti ha scoperto che laaveva incrementato in maniera sensibile il ...

