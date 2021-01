Lombardia, Fontana polemico: “Abbiamo i dati da zona gialla da tre settimane” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, sul suo profilo Facebook, ha espresso il suo disappunto nei confronti dell’ordinanza firmata dal ministro Speranza. La Lombardia è stata infatti classificata arancione, in precedenza era rossa, e lo sarà per 15 giorni. “La nostra regione ha i dati da zona gialla da ormai tre settimane. Mi auguro che il Ministero ne tenga conto e prenda una decisione di conseguenza – ha tuonato Fontana, che poi ha aggiunto – I tassi di incidenza fra positivi e tamponi sono ampiamente sotto la soglia d’allarme“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il presidente della RegioneAttilio, sul suo profilo Facebook, ha espresso il suo disappunto nei confronti dell’ordinanza firmata dal ministro Speranza. Laè stata infatti classificata arancione, in precedenza era rossa, e lo sarà per 15 giorni. “La nostra regione ha idada ormai tre. Mi auguro che il Ministero ne tenga conto e prenda una decisione di conseguenza – ha tuonato, che poi ha aggiunto – I tassi di incidenza fra positivi e tamponi sono ampiamente sotto la soglia d’allarme“. SportFace.

