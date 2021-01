Locatelli ottimista | ' Le misure di Natale hanno appiattito curva | non c' è bisogno di un nuovo lockdown'

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli ottimista

Globalist.it

“Vi era significativa preoccupazione che il periodo delle festività natalizie potesse portare a un marcato incremento della circolazione virale (…). Invece la situazione non è sfuggita dal controllo” ...Con la campagna vaccinale ormai in pieno regime in Italia, Franco Locatelli è intervenuto a “Che tempo che fa” su Raitre per annunciare quando sarà ...