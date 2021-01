Locatelli 'No nuovo lockdown, misure funzionano'/ 'Vaccini? Ora anziani e oncologici' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Quindi, sempre sul lockdown, Locatelli ha ribadito al quotidiano di via Solferino: "Una misura così restrittiva come quella di un lockdown generalizzato, oltre ad avere implicazioni sociali ed ... Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 29 gennaio 2021) Quindi, sempre sulha ribadito al quotidiano di via Solferino: "Una misura così restrittiva come quella di ungeneralizzato, oltre ad avere implicazioni sociali ed ...

1000giorniM : RT @vivereitalia: Locatelli (Cts-Css): 'No ad un nuovo lockdown. La situazione non è sfuggita di controllo' - vivereitalia : Locatelli (Cts-Css): 'No ad un nuovo lockdown. La situazione non è sfuggita di controllo' - zazoomblog : Nuovo lockdown l’idea di Locatelli: le prossime mosse - #Nuovo #lockdown #l’idea #Locatelli: - AndreaBonturi : RT @iannetts70: 'Le misure hanno funzionato. No a un nuovo lockdown. Tuteliamo anziani e malati oncologici' - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli nuovo Covid-19, Locatelli: “Le misure a Natale hanno funzionato. No ad un nuovo lockdown” Orizzonte Scuola Locatelli “No nuovo lockdown, misure funzionano”/ “Vaccini? Ora anziani e oncologici”

Il numero uno del Css, Franco Locatelli, convinto che in Italia non serva un nuovo lockdown, e sui vaccini elenca le prossime mosse ...

Il Primario Locatelli (Cts-Css): "No ad un nuovo lockdown. La situazione non è sfuggita di controllo"

“Non vi sono evidenze che le varianti identificate anche nel nostro Paese determineranno ulteriori restrizioni - ha informato Locatelli -, è importante continuare e, ancora di ...

Il numero uno del Css, Franco Locatelli, convinto che in Italia non serva un nuovo lockdown, e sui vaccini elenca le prossime mosse ...“Non vi sono evidenze che le varianti identificate anche nel nostro Paese determineranno ulteriori restrizioni - ha informato Locatelli -, è importante continuare e, ancora di ...