Locatelli: "Le misure hanno funzionato. No a un nuovo lockdown. Tuteliamo anziani e malati oncologici" (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Non vi sono evidenze che le varianti identificate anche nel nostro Paese determineranno ulteriori restrizioni” dice Locatelli ”È importante continuare e, ancora di più, implementare le misure di sequenziamento delle varianti di Sars-CoV-2, per meglio capire le dinamiche di diffusione virale ed essere pronti, nel caso davvero serva, a prendere le misure del caso. È importante che ci facciamo sempre guidare dall’evidenza dei numeri, mostrando pronta reattività, ma anche nervi saldi nell’interpretazione”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e componente del Comitato tecnico scientifico, Cts. “Le misure hanno funzionato. Vi era significativa preoccupazione che il periodo delle festività natalizie ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Non vi sono evidenze che le varianti identificate anche nel nostro Paese determineranno ulteriori restrizioni” dice”È importante continuare e, ancora di più, implementare ledi sequenziamento delle varianti di Sars-CoV-2, per meglio capire le dinamiche di diffusione virale ed essere pronti, nel caso davvero serva, a prendere ledel caso. È importante che ci facciamo sempre guidare dall’evidenza dei numeri, mostrando pronta reattività, ma anche nervi saldi nell’interpretazione”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e componente del Comitato tecnico scientifico, Cts. “Le. Vi era significativa preoccupazione che il periodo delle festività natalizie ...

