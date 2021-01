Llorente | “Sono abituato ad adattarmi | non so chi possa essere il mio partner ideale d’attacco”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Fernandoè stato presentato questa mattina all’Udinese nella sala stampa dello Stadio Friuli. L’attaccante spagnolo ha parlato così della sua possibile posizione: “ad. Ho giocato con il 3-5-2 anche nella Juve, l’importante è giocare con continuità. Non so chiil, lo capiremo lavorando ogni giorno assieme, poi come farci giocare lo deciderà il mister. Il mio gol più bello? Quello al City col Tottenham è stato importante, ma ne ho fatti parecchi anche con l’Athletic Bilbao, con la Juve… Un po’ dappertutto. Spero di ripagare l’affetto dei tifosi con tanti gol”. Foto: Twitter Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

