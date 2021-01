Livorno: Chiara Giannini contro Fedez, processo rinviato (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il rapper Fedez non si è presentato in tribunale a Livorno per “motivi di lavoro”. E’ stato querelato per diffamazione dalla giornalista Chiara Giannini Udienza rinviata per il cantante. Fedez non si è presentato in tribunale a Livorno per un impedimento legato al suo impegno al Festival di Sanremo. Infatti il rapper è stato querelato dalla giornalista Chiara Giannini per diffamazione. I legali dell’artista hanno chiesto un rinvio dell’udienza in modo che il rapper possa essere ascoltato. La Giannini aveva presentato la querela per un video pubblicato da Fedez su Instagram il 5 agosto 2017, che accusava a sua volta la giornalista per un articolo da lei scritto. Leggi anche–>Fedez a ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il rappernon si è presentato in tribunale aper “motivi di lavoro”. E’ stato querelato per diffamazione dalla giornalistaUdienza rinviata per il cantante.non si è presentato in tribunale aper un impedimento legato al suo impegno al Festival di Sanremo. Infatti il rapper è stato querelato dalla giornalistaper diffamazione. I legali dell’artista hanno chiesto un rinvio dell’udienza in modo che il rapper possa essere ascoltato. Laaveva presentato la querela per un video pubblicato dasu Instagram il 5 agosto 2017, che accusava a sua volta la giornalista per un articolo da lei scritto. Leggi anche–>a ...

