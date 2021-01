LIVE – Vicenza-Venezia 0-0, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di venerdì 29 gennaio 2021) La DIRETTA LIVE di Vicenza-Venezia, match valevole per la ventesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da un solo successo nelle ultime cinque partite, vogliono ritrovare i ter punti per tenersi distanti dalla zona più calda della classifica; i lagunari, dal canto loro, arrivano dalla vittoria contro il Cittadella e sono alla ricerca di continuità per sperare in un piazzamento playoff. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di venerdì 29 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI: Vicenza: Grandi; Cappelletti, Pasini, Padella, Beruatto; Zonta, Rigoni, Pontisso; Giacomelli; Longo, Jallow. Venezia: Lezzerini; Molinaro, ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ladi, match valevole per la ventesima giornata di. I padroni di casa, reduci da un solo successo nelle ultime cinque partite, vogliono ritrovare i ter punti per tenersi distanti dalla zona più calda della classifica; i lagunari, dal canto loro, arrivano dalla vittoria contro il Cittadella e sono alla ricerca di continuità per sperare in un piazzamento playoff. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di venerdì 29 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI:: Grandi; Cappelletti, Pasini, Padella, Beruatto; Zonta, Rigoni, Pontisso; Giacomelli; Longo, Jallow.: Lezzerini; Molinaro, ...

