LIVE Sinner-Djokovic, Esibizione in DIRETTA: l'azzurro sfida per la prima volta il serbo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

03.00 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, sfida valida per l'Esibizione di tennis maschile del "A Day at the Drive" ideato sui campi di Adelaide.

Tennis: Jannik Sinner, tra Djokovic, Nadal, Adelaide e le prospettive di Melbourne–Tennis, Jannik Sinner sfida Novak Djokovic ad Adelaide

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, sfida valida per l'Esibizione di tennis maschile del "A Day at the Drive" ideato sui campi di Adelaide.

Novak Djokovic vs Janik Sinner Serena Williams vs Naomi Osaka Venus Williams vs Irini-Camelia Bagu (Bonus match one tiebreak set) Good afternoon tennis fans and welcome to Wide World of Sports' LIVE ...

With quarantines almost over, tennis set to start at Australian Open

With a coronavirus-enforced quarantine coming to an end, the world’s elite tennis players will go from two of the quietest weeks of their lives in Australia to three of the busiest. The ...

