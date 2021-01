LIVE Sinner-Djokovic 3-6 3-6, Esibizione in DIRETTA: prima Krajinovic e poi Nole sconfiggono l’azzurro ad Adelaide! (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SCONFITTA DI Sinner CON Krajinovic E Djokovic 04.50 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata! 04.49 Finisce qui la parentesi al “A Day at the Drive” per Jannik Sinner che perde l’Esibizione ad Adelaide. Inizialmente l’azzurro doveva giocare contro Novak Djokovic, ma per problemi con le vesciche alla mano destra, è sceso in campo solo nel secondo set vincendo per 6 giochi a 3. Lo stesso parziale del primo set vinto dal connazionale Filip Krajinovic, autore di una buona prova, organizzata e pulita, contro uno spento e lento classe 2001. Tra Melbourne e l’ATP Cup però, tutti e tre giocatori saranno protagonisti come tanti altri dell’inizio della stagione ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA SCONFITTA DICON04.50 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata! 04.49 Finisce qui la parentesi al “A Day at the Drive” per Jannikche perde l’ad Adelaide. Inizialmentedoveva giocare contro Novak, ma per problemi con le vesciche alla mano destra, è sceso in campo solo nel secondo set vincendo per 6 giochi a 3. Lo stesso parziale del primo set vinto dal connazionale Filip, autore di una buona prova, organizzata e pulita, contro uno spento e lento classe 2001. Tra Melbourne e l’ATP Cup però, tutti e tre giocatori saranno protagonisti come tanti altri dell’inizio della stagione ...

