LIVE Sinner-Djokovic 0-0, Esibizione in DIRETTA: l'azzurro sogna ad Adelaide! 03.28 Altro torneo da rispettare e difendere però è anche l'ATP Cup: perché per quanto riguarda i tornei a squadre, il serbo partirà insieme ad altri 13 dei primi 15 al mondo, per la competizione di Melbourne dal 1 al 5 febbraio. 03.26 Novak Djokovic invece comincerà la propria stagione DIRETTAmente dagli AO 2021 alla ricerca del nono sigillo e della difesa del titolo dello scorso anno. 03.24 Nell'altro torneo invece, spiccano le presenze di Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov oltre al grande ritorno di Nick Kyrgios che non gioca un match ATP da un anno. 03.22 Dal 31 gennaio al 6 febbraio, si terranno i due tornei di Melbourne: il #36 al mondo giocherà al Great Ocean Road Open in compagnia, tra gli altri, di David Goffin, John Isner e Stefano Travaglia.

03.24 Nell'altro torneo invece, spiccano le presenze di Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov oltre al grande ritorno di Nick Kyrgios che non gioca un match ATP da un anno.

"Sarà un anno nuovo", si avvicina il ritorno in campo di Nick Kyrgios

La quarantena infinita. Nick Kyrgios, ormai fuori dal mondo del tennis da quasi un anno, ha trascorso diversi mesi nella sua casa di Canberra, al fianco dei suoi famigliari. Nick Kyrgios, come rivelat ...

