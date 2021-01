LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Falun in DIRETTA: Jessie Diggins fa l’impresa e batte Johaug! Bolshunov vince tra gli uomini. Italiani male (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:02 E’ tutto per questa nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 14:01 Italiane (in attesa di notizie su Lotta Udnes Weng, nel qual caso tutte guadagnerebbero una posizione) 39 Ganz +2’16?2 44 Franchi +2’22?7 45 Comarella +2’25?1 64 Di Centa +3’12?9 13:58 Attendiamo qualche istante per ufficializzare le italiane, in quanto c’è ancora la russa Istomina che potrebbe superare tutte le nostre. 13:57 Il resto della top ten 4 Haga (NOR) +40?6 5 H. Weng (NOR) +41?1 6 Fossesholm (NOR) +45?5 7 T. U. Weng (NOR) +46?5 8 Brennan (USA) +59?1 9 Razymova (CZE) +1’01?2 10 Maubet Bjornsen (USA) +1’01?5 13:55 Andiamo dunque a riepilogare il podio 1 Diggins (USA) 23’35?9 2 Johaug (NOR) +2?1 3 Andersson (SWE) +14?6 13:54 ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:02 E’ tutto per questa nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 14:01 Italiane (in attesa di notizie su Lotta Udnes Weng, nel qual caso tutte guadagnerebbero una posizione) 39 Ganz +2’16?2 44 Franchi +2’22?7 45 Comarella +2’25?1 64 Di Centa +3’12?9 13:58 Attendiamo qualche istante per ufficializzare le italiane, in quanto c’è ancora la russa Istomina che potrebbe superare tutte le nostre. 13:57 Il resto della top ten 4 Haga (NOR) +40?6 5 H. Weng (NOR) +41?1 6 Fossesholm (NOR) +45?5 7 T. U. Weng (NOR) +46?5 8 Brennan (USA) +59?1 9 Razymova (CZE) +1’01?2 10 Maubet Bjornsen (USA) +1’01?5 13:55 Andiamo dunque a riepilogare il podio 1(USA) 23’35?9 2 Johaug (NOR) +2?1 3 Andersson (SWE) +14?6 13:54 ...

zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km Falun in DIRETTA: partite le donne con Martina Di Centa. Bolshunov vince tra gli uomin… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km Falun in DIRETTA: partite le donne con Martina Di Centa. Bolshunov vince tra gli uomin… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Si riparte a Falun: 10 km a tecnica libera femminile, con Martina Di Centa prima a prendere il via - criscuolo_m : RT @Federcongressi: La events&live industry italiana trasmette positivi segnali di rilancio. @cortina2021 con @TriumphGroupInt in diretta i… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Si parte a Falun con la 15 km maschile, che segna il ritorno tanto degli azzurri quanto di Johannes… -