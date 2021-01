LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Falun in DIRETTA: Bolshunov vince ancora, Krueger beffato all’ultimo. De Fabiani 25°. Alle 13:00 le donne (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:29 Dopo questi brividi, vi diamo appuntamento intorno Alle 12:50 per l’anteprima della gara femminile, che inizierà Alle 13:00. Non andate via! 12:28 Italiani: 25 De Fabiani +2’16?6 39 Salvadori +2’37?5 41 Daprà +2’40?8 46 Graz +2’58?8 47 Ventura + 3’08?2 12:26 Il resto della top ten: 4 Holund (NOR) +25?1 5 Yakimushkin (RUS) +51?7 6 Musgrave (GBR) +55?5 7 Klaebo (NOR) +1’01?3 8 Amundsen (NOR) +1’14?5 9 Schumacher (USA) +1’17?4 10 Spitsov (RUS) +1’21?4 12:25 Questo dunque il podio: 1 Bolshunov (RUS) 32’33?3 2 Krueger (NOR) +1?8 3 Roethe (NOR) +23?9 12:24 Chiude 18° Cologna a 1’44?9. 12:22 Dovrebbe chiudere 25° De Fabiani, con 34’49?9, a 2’16?6, visto che tra poco arriverà Cologna che gli è sempre stato ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:29 Dopo questi brividi, vi diamo appuntamento intorno12:50 per l’anteprima della gara femminile, che inizierà13:00. Non andate via! 12:28 Italiani: 25 De+2’16?6 39 Salvadori +2’37?5 41 Daprà +2’40?8 46 Graz +2’58?8 47 Ventura + 3’08?2 12:26 Il resto della top ten: 4 Holund (NOR) +25?1 5 Yakimushkin (RUS) +51?7 6 Musgrave (GBR) +55?5 7 Klaebo (NOR) +1’01?3 8 Amundsen (NOR) +1’14?5 9 Schumacher (USA) +1’17?4 10 Spitsov (RUS) +1’21?4 12:25 Questo dunque il podio: 1(RUS) 32’33?3 2(NOR) +1?8 3 Roethe (NOR) +23?9 12:24 Chiude 18° Cologna a 1’44?9. 12:22 Dovrebbe chiudere 25° De, con 34’49?9, a 2’16?6, visto che tra poco arriverà Cologna che gli è sempre stato ...

